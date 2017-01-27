Во Флориде задержали двух собиравшихся устроить бойню в школе подростков

В американском штате Флорида полиция задержала двоих подростков, которые, предположительно, собирались устроить стрельбу в школе, где они учатся. Об этом сообщает телеканал News 13.

Отмечается, что школьники 13 и 14 лет были задержаны в четверг, 26 января. При обыске в их домах было найдено и конфисковано оружие.

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В полицию руководство учебного заведения решило обратиться после того, как до него дошли слухи о том, что в пятницу, 27 января, может быть совершено нападение.

Подросткам предъявлено обвинение в сговоре с целью убийства. В настоящее время они находятся под стражей. Местные власти приняли решение усилить охрану учебного заведения.

Во время допроса оба ученика упоминали стрельбу в школе города Колумбина, штат Колорадо, где в апреле 1999 года двое подростков расстреляли 12 сверстников и учителя, а после покончили с собой.