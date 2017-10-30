Покорившего Америку Гитлера лишили усов

Видео: Censored Gaming / YouTube

Внешний вид нацистского лидера Адольфа Гитлера подвергся изменениям в издании шутера Wolfenstein II: The New Colossus для Германии. На это обратил внимание YouTube-канал Censored Gaming.

В немецкой версии игры Гитлер лишен усов, а обращение к нему заменено с «mein Führer» («мой фюрер») на «mein Kanzler» («мой канцлер»); также не используется приветствие «Хайль Гитлер!». На знаменах и нарукавных повязках вместо свастики изображен некий трехконечный символ.

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Как пишет Polygon, в этой версии Гитлера не называют Гитлером, а один из актеров, пришедших в резиденцию к фюреру, обращается к нему «mein Heiler» («мой спаситель»). Из-за этого лидер нацистов приходит в гнев и обвиняет собеседника в шпионаже.

В американском издании диктатор бесится, что его назвали «мистер Гитлер», обвиняет актера в неуважении и объявляет его лживым евреем, хотя тот родом из Аризоны. Внешний вид Гитлера в этой версии соответствует историческому.

Действие Wolfenstein II разворачивается в Соединенных Штатах в 1961 году. Согласно сюжету, нацистам под руководством Гитлера удается завоевать США. Релиз шутера на ПК, PlayStation 4 и Xbox One состоялся 27 октября.