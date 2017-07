В Wolfenstein II появится чернокожий Джозеф Сталион

Студия Bethesda рассказала о будущих дополнениях для Wolfenstein II: The New Colossus. Их будет четыре, при этом в одной из частей — The Adventures of Gunslinger Joe — рассказывается про чернокожем защитнике американской футбольной команды Джозефе Сталионе (Joseph Stalion), пишет PCGamesN.

Действие дополнения будет происходить в Чикаго. Игрок в роли Джозефа должен будет противостоять нацистам.

Материалы по теме Темник фюрера Кровожадных нацистов испугал безбашенный инвалид: превью Wolfenstein II

Помимо этого, компания планирует выпустить дополнения по названиями The Diaries of Agent Silent Death, The Amazing Deeds of Captain Wilkins и Episode Zero. Первое расскажет о снайпере Джессике Валиант (Jessica Valiant), проникшей в бункер в Калифорнии. Второе повествует о попытке героя войны Геральда Вилкинса (Gerald Wilkins) предотвратить операцию «Черное Солнце» в Аляске. Episode Zero, в свою очередь, будет посвящено предыстории героев трех других аддонов.

Шутер Wolfenstein II: The New Colossus выйдет 27 октября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Действие игры происходит в альтернативной вселенной, где благодаря технологическому скачку во Второй мировой войне победили нацисты. В сиквеле главному герою Уильяму «Би-Джею» Бласковицу предстоит бороться с фашизмом на территории США.