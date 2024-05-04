Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:10, 4 мая 2024Мир

«За пару недель». В Евросоюзе назвали способ быстро закончить конфликт на Украине

Боррель: конфликт на Украине кончится за пару недель, если прекратить поставки
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Globallookpress.com

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал способ быстро закончить конфликт на Украине. По его словам, он прекратится за пару недель, если Запад прекратить помощь Киеву.

Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки. Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться, будет вынуждена сдаться и война закончится

Жозеп Боррель глава евродипломатии

Он также задался риторическим вопросом, хотят ли такого исхода событий в Европе, подчеркнув, что многие не согласны с этим.

В конце апреля Боррель заявил, что окончание противостояния на Украине произойдет не скоро. Вместе с этим дипломат в очередной раз подчеркнул, что страны Европы должны продолжать оказывать военную помощь властям Киева. Он призвал членов ЕС не прекращать ее до тех пор, пока российские власти не остановят конфликт.

Материалы по теме:
«Украина может оказаться в ужасной ситуации» США и ЕС обещают Киеву многомиллиардную помощь. На что потратят эти деньги?
«Украина может оказаться в ужасной ситуации»США и ЕС обещают Киеву многомиллиардную помощь. На что потратят эти деньги?
22 марта 2024
«Вероятность прямого столкновения растет» Франция хочет отправить военных НАТО на Украину. Чем это угрожает России?
«Вероятность прямого столкновения растет»Франция хочет отправить военных НАТО на Украину. Чем это угрожает России?
12 марта 2024

В МИД России сочли заявление Борреля «грандиозным признанием»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление главы евродипломатии, назвав его грандиозным признанием относительно западной поддержки Украины.

Грандиозное признание! Вот вам и вся «формула мира» — прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму

Мария Захарова официальный представитель МИД России
Материалы по теме:
«А куда вы лезете?» Политолог Дмитрий Саймс — о том, что такое национальные интересы и как они поссорили США и Россию
«А куда вы лезете?»Политолог Дмитрий Саймс — о том, что такое национальные интересы и как они поссорили США и Россию
29 февраля 2024
В США приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Как Москва отреагировала на решение Конгресса?
В США приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.Как Москва отреагировала на решение Конгресса?
21 апреля 2024

В ЕС высказались о задержках с помощью США для Украины

Боррель также заявил, что внутриполитические разногласия США в вопросе поддержки Украины и задержка поставок вооружений на полгода могут изменить ситуацию «от победы к поражению».

Разногласия на политической арене в США привели к отсрочке помощи на полгода. В условиях войны — это очень много. Это может изменить ситуацию между победой и поражением в войне

Жозеп Боррельглава евродипломатии

Он отметил, что США потеряли статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, утрачивает позиции. Боррель назвал сложившуюся ситуацию не очень приятной картиной и подчеркнул, что на этом фоне необходимо определить роль ЕС и Великобритании.

Боррель также указал на то, что некоторые члены Евросоюза имеют дружеские отношения с Москвой. По словам главы европейской дипломатии, не все разделяют мнение, что Россия является угрозой.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «За пару недель». В Евросоюзе назвали способ быстро закончить конфликт на Украине

      В Германии оценили российское «беспощадное оружие» для прорыва обороны ВСУ

      Пентагон передаст Украине оружие против глушилок GPS

      Протаранившего ворота посольства России в Ирландии частично оправдали

      Арестованный в США Винник признал вину

      У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали земельные участки

      В США раскрыли главный приоритет американцев

      В защите Starlink обнаружили уязвимости

      Трое солдат-срочников в Крыму вышли на резиновой лодке в открытое море и пропали. Что известно об их поисках?

      В Госдепе заявили о необходимости сотрудничества с Россией в сфере космоса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше