Боррель: конфликт на Украине кончится за пару недель, если прекратить поставки

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал способ быстро закончить конфликт на Украине. По его словам, он прекратится за пару недель, если Запад прекратить помощь Киеву.

Я знаю, как можно закончить войну на Украине. Это можно сделать за пару недель — просто прекратить поставки. Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться, будет вынуждена сдаться и война закончится Жозеп Боррель глава евродипломатии

Он также задался риторическим вопросом, хотят ли такого исхода событий в Европе, подчеркнув, что многие не согласны с этим.

В конце апреля Боррель заявил, что окончание противостояния на Украине произойдет не скоро. Вместе с этим дипломат в очередной раз подчеркнул, что страны Европы должны продолжать оказывать военную помощь властям Киева. Он призвал членов ЕС не прекращать ее до тех пор, пока российские власти не остановят конфликт.

В МИД России сочли заявление Борреля «грандиозным признанием»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление главы евродипломатии, назвав его грандиозным признанием относительно западной поддержки Украины.

Грандиозное признание! Вот вам и вся «формула мира» — прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму Мария Захарова официальный представитель МИД России

В ЕС высказались о задержках с помощью США для Украины

Боррель также заявил, что внутриполитические разногласия США в вопросе поддержки Украины и задержка поставок вооружений на полгода могут изменить ситуацию «от победы к поражению».

Разногласия на политической арене в США привели к отсрочке помощи на полгода. В условиях войны — это очень много. Это может изменить ситуацию между победой и поражением в войне Жозеп Боррель глава евродипломатии

Он отметил, что США потеряли статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, утрачивает позиции. Боррель назвал сложившуюся ситуацию не очень приятной картиной и подчеркнул, что на этом фоне необходимо определить роль ЕС и Великобритании.

Боррель также указал на то, что некоторые члены Евросоюза имеют дружеские отношения с Москвой. По словам главы европейской дипломатии, не все разделяют мнение, что Россия является угрозой.

