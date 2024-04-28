Глава дипломатии ЕС заявил о нескором окончании конфликта на Украине

Боррель: окончание конфликта на Украине произойдет не скоро

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что не окончание конфликта не Украине скоро не произойдет, а страны Европы должны продолжать оказывать военную помощь властям Киева, передает РИА Новости

«Раз уж мы обязались в начале конфликта поддерживать Украину, то должны продолжать поддержку до тех пор, пока они не смогут оказывать сопротивление и пока Путин не решит остановить войну. Но это скоро не произойдет, к сожалению», — заявил Боррель.

«А мы параллельно должны продолжать поддерживать народ Украины. Европейцы не будут умирать за Донбасс, но мы можем помочь украинцам не умирать за Донбасс еще дольше», — сообщил европейский чиновник, добавив, что вооруженный конфликт может продолжаться как минимум до выборов в США.

Ранее Боррель раскрыл механизм изъятия российских активов. Боррель добавил, что средства планируется использовать в несколько этапов, первый из которых был реализован в феврале текущего года. По его словам, доходы, которые находятся на отдельных счетах, могут приносить до трех миллиардов долларов в год.