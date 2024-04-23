Евросоюз раскрыл механизм изъятия российских активов

Боррель: ЕС разработал план использования доходов от замороженных активов России

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель раскрыл механизм изъятия российских активов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ЕС разработал план использования доходов от замороженных на Западе активов России. «Введены правила для центральных депозитариев ценных бумаг, которые генерируют доходы от активов. Их нужно отделить, определить и учитывать их отдельно», — сказал он.

Боррель добавил, что средства планируется использовать в несколько этапов, первый из которых был реализован в феврале текущего года. По его словам, доходы, которые находятся на отдельных счетах, могут приносить до трех миллиардов долларов в год.

Боррель также отметил, что эти средства не принадлежат России, поскольку не являются ее суверенными активами.