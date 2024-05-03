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23:02, 3 мая 2024Мир

Боррель заявил о потере США статуса гегемона

Боррель заявил, что США потеряли свой статус гегемона

Фото: Yves Herman / Reuters

США потеряли статус гегемона, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Его слова передает РИА Новости.

«Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции», — сказал он, добавив, что сейчас можно наблюдать рост Китая и его превращение в супердержаву.

Боррель назвал сложившуюся ситуацию не очень приятной картиной и подчеркнул, что на этом фоне необходимо определить роль ЕС и Великобритании. По его словам, в настоящее время это очень важно, учитывая предостережения о том, что «Европа может умереть» на фоне растущих угроз.

В октябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что мировой порядок, где США являются гегемоном, уходит в прошлое, однако Вашингтон не хочет с этим согласиться. Тогда же он выразил мнение, что правящие американские элиты и их сателлиты стоят за конфликтами на Украине, Ближнем Востоке и в других регионах мира.

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      Сергей Грехов
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