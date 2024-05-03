Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:58, 3 мая 2024Мир

В Евросоюзе оценили значение задержанной помощи Киеву

Боррель: задержанная помощь США обладает решающим значением для Украины
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал влияние задержанной помощи Украине на ход конфликта с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Выступая с лекцией в Великобритании, Боррель оценил значение задержанной помощи Киеву. По его мнению, она обладает решающей ролью.

Материалы по теме:
«Запад переживает идеологический раскол» Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
«Запад переживает идеологический раскол»Как национализм меняет мир и почему России нужна национальная идея?
21 ноября 2022
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022

«Разногласия на политической арене в США привели к отсрочке помощи на полгода. В условиях войны это очень много. Это может изменить ситуацию между победой и поражением в войне», — отметил он.

Ранее в США назвали сроки поставок военной помощи Украине. Предполагается, что Вашингтон передаст всю планируемую поддержку к лету, либо в случае задержек к концу года.

20 апреля Конгресс США принял проект о выделении Украине дополнительной помощи. Документ о направлении Киеву поддержки почти на 61 миллиард долларов поддержали более 310 конгрессменов, 112 высказались против.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара

      В Евросоюзе оценили значение задержанной помощи Киеву

      В Европе призвали Грузию не упустить исторический шанс

      Эмили Ратаковски появилась на публике в платье без нижнего белья

      По всей территории Украины третий раз за сутки объявили воздушную тревогу

      В Госдуме оценили возможность отрезания Калининграда от России

      В ЕС признали дружеские отношения с Россией у некоторых членов объединения

      В Британии раскрыли судьбу Донбасса

      Жулин рассказал о снятии с поезда из-за выпитой банки пива

      Евросоюз пригрозил России принять меры из-за кибератаки на Германию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше