В Евросоюзе оценили значение задержанной помощи Киеву

Боррель: задержанная помощь США обладает решающим значением для Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал влияние задержанной помощи Украине на ход конфликта с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Выступая с лекцией в Великобритании, Боррель оценил значение задержанной помощи Киеву. По его мнению, она обладает решающей ролью.

«Разногласия на политической арене в США привели к отсрочке помощи на полгода. В условиях войны это очень много. Это может изменить ситуацию между победой и поражением в войне», — отметил он.

Ранее в США назвали сроки поставок военной помощи Украине. Предполагается, что Вашингтон передаст всю планируемую поддержку к лету, либо в случае задержек к концу года.

20 апреля Конгресс США принял проект о выделении Украине дополнительной помощи. Документ о направлении Киеву поддержки почти на 61 миллиард долларов поддержали более 310 конгрессменов, 112 высказались против.