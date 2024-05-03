Захарова оценила слова Борреля о капитуляции Украины

Захарова назвала слова Борреля о капитуляции Украины грандиозным признанием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Украина капитулирует за две недели без западной помощи, грандиозным признанием. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Грандиозное признание! Вот вам и вся "формула мира" — прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», — говорится в публикации.

3 мая Боррель заявил, что знает, как можно закончить конфликт на Украине. Он сказал, что если прекратить поставки оружия Киеву, то страна будет вынуждена сдаться за две недели.

Тем не менее дипломат подчеркнул, что в Европе этого не хотят. Он также отметил, что разногласия политических партий в США по поводу военной помощи, а также задержка поставок на полгода имеют возможность изменить ситуацию на поле боя от победы к поражению.