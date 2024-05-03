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22:15, 3 мая 2024Мир

В Евросоюзе предрекли исход конфликта на Украине без помощи Запада

Боррель: конфликт на Украине завершится за две недели без помощи Запада
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предположил, каким образом закончится конфликт на Украине, если страны Запада перестанут поставлять Киеву помощь. Его слова приводит РИА Новости.

Выступая с лекцией в Великобритании, Боррель предрекли исход конфликта на Украине без западной помощи. Он подчеркнул, что знает способ завершения кризиса за две недели: для этого нужно «просто прекратить поставки».

«Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться, и война закончится», — отметил он.

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      Марина Совина
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