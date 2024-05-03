В Евросоюзе предрекли исход конфликта на Украине без помощи Запада

Боррель: конфликт на Украине завершится за две недели без помощи Запада

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предположил, каким образом закончится конфликт на Украине, если страны Запада перестанут поставлять Киеву помощь. Его слова приводит РИА Новости.

Выступая с лекцией в Великобритании, Боррель предрекли исход конфликта на Украине без западной помощи. Он подчеркнул, что знает способ завершения кризиса за две недели: для этого нужно «просто прекратить поставки».

«Если поставки оружия прекратятся, то Украина не сможет сопротивляться и будет вынуждена сдаться, и война закончится», — отметил он.