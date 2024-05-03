В ЕС признали дружеские отношения с Россией у некоторых членов объединения

Боррель заявил, что некоторые члены ЕС считают Россию своим другом

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель рассказал, что некоторые члены объединения имеют дружеские отношения с Россией. Его цитирует РИА Новости.

По словам главы европейской дипломатии, не все разделяют мнение, что Россия является угрозой. «Некоторые члены Евросовета говорят: "Нет, Россия — не экзистенциальная угроза, по крайней мере для меня, я считаю Россию хорошим другом". Таких не много, но они есть», — сказал он.

Ранее Боррель заявил, что окончание конфликта на Украине произойдет не скоро. Вместе с этим дипломат в очередной раз подчеркнул, что страны Европы должны продолжать оказывать военную помощь властям Киева. Он призвал членов ЕС не прекращать ее до тех пор, пока российские власти не остановят конфликт.