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03:10, 4 мая 2024Россия

В России захотели увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности

МЧС подготовило проект об увеличении штрафов за нарушения пожарной безопасности

Фото: Pixabay

МЧС России хочет добиться увеличения штрафов нарушение обязательных требований пожарной безопасности. В связи с этим был подготовлен соответствующий законопроект, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Действующие меры административной ответственности являются недостаточными для воздействия на противоправное поведение в области пожарной безопасности», — сказано в пояснительной записке.

В ведомстве считают, что нынешние размеры административных штрафов необходимо увеличить. Также в кодекс планирует внести административную ответственность ‎за нарушения требований пожарной безопасности ‎при проектировании автоматических систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Ранее стало известно, что треть россиян не заботится о пожарной безопасности в доме. Какие-либо меры по защите квартиры от возгораний принимают 64 процента респондентов.

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      Марина Совина
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