В России захотели увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности
МЧС России хочет добиться увеличения штрафов нарушение обязательных требований пожарной безопасности. В связи с этим был подготовлен соответствующий законопроект, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
«Действующие меры административной ответственности являются недостаточными для воздействия на противоправное поведение в области пожарной безопасности», — сказано в пояснительной записке.
В ведомстве считают, что нынешние размеры административных штрафов необходимо увеличить. Также в кодекс планирует внести административную ответственность за нарушения требований пожарной безопасности при проектировании автоматических систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
Ранее стало известно, что треть россиян не заботится о пожарной безопасности в доме. Какие-либо меры по защите квартиры от возгораний принимают 64 процента респондентов.