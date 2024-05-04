В России захотели увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности

МЧС подготовило проект об увеличении штрафов за нарушения пожарной безопасности

МЧС России хочет добиться увеличения штрафов нарушение обязательных требований пожарной безопасности. В связи с этим был подготовлен соответствующий законопроект, размещенный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Действующие меры административной ответственности являются недостаточными для воздействия на противоправное поведение в области пожарной безопасности», — сказано в пояснительной записке.

В ведомстве считают, что нынешние размеры административных штрафов необходимо увеличить. Также в кодекс планирует внести административную ответственность ‎за нарушения требований пожарной безопасности ‎при проектировании автоматических систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Ранее стало известно, что треть россиян не заботится о пожарной безопасности в доме. Какие-либо меры по защите квартиры от возгораний принимают 64 процента респондентов.