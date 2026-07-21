Москвичам предсказали погоду на август

Синоптик Позднякова: Август в Москве и Подмосковье будет дождливым

Предстоящий август в Москве и Подмосковье будет дождливым. Погоду в заключительном месяце лета жителям столичного региона предсказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре с «Известиями».

Согласно прогнозам синоптика, средняя температура в Москве и области будет примерно на один градус выше нормы, а количество осадков останется близким к нормальному показателю. При этом, отметила она, дожди окажутся кратковременными и не станут затягиваться на неделю и более. «Август у нас летний месяц, которому свойственны кратковременные осадки, хотя они могут иметь ливневой характер. Например, сильный дождь может идти всего 5-10 минут, и этого вполне достаточно, чтобы отнести его к категории сильных, поэтому такие дожди у нас возможны», — объяснила эксперт.

Что касается температуры, в ночные часы в первой декаде августа она ожидается довольно высокой, около плюс 13-18 градусов, а в дневные — плюс 20-25 градусов. Во второй декаде, продолжила специалист, станет чуть прохладнее — так, столбики термометров будут показывать плюс 11-16 ночью и плюс 17-25 градусов днем.

Между тем Позднякова допустила приход в регион внезапных погодных явлений, включая грозы и шквалистые ветры. «В августе еще будут развиваться мощные кучевые облака, возможна грозовая деятельность. При грозе у нас, как правило, всегда наблюдается шквалистое усиление ветра, поэтому сказать, что август обойдется без таких катаклизмов, нельзя. Другое дело — какой силы они будут. Тут сказать сложно. В августе и ливни, и грозы в столичном регионе еще вполне возможны», — предупредила она.

В заключение эксперт подчеркнула, что долгосрочные прогнозы базируются на основе многолетних климатических данных и отражают только вероятные тенденции, не гарантируя точную погоду в конкретные дни. Более точный прогноз появится ближе к концу июля.

Ранее ведущий метеоролог портала «Гисметео» Леонид Старков сообщил, что в августе 2026 года больше всего осадков среди регионов России следует ждать на Дальнем Востоке.