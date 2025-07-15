На Москву обрушился тропический ливень. Машины уходят под воду, подтопило Патриаршие пруды и курилку в Госдуме

В Москве из-за тропического ливня с грозой затопило курилку в Госдуме

На Москву, отдельные районы Подмосковья, а также соседние регионы 15 июля обрушились мощнейшие ливни с грозами. Гидрометцентр сообщил также о граде и ветре скоростью до 20 метров в секунду. При этом буря сопровождается жарой с максимальными температурами плюс 28-30 градусов Цельсия.

В некоторых районах города менее чем за два часа выпала месячная норма осадков — самые сильные дожди прошли на севере, востоке, северо-востоке и юго-востоке столицы.

Сильные ливни и шквалистые ветры буду идти как минимум до полуночи. А по прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, дожди задержатся в столичном регионе до пятницы, 18 июля. Лишь после этого вернется солнечная и сухая погода.

Вода затопила улицы и станции метро

Жители Москвы зафиксировали последствия ливней на множестве фото и видео. Затопило многие улицы города, подземные переходы, станции метро. Так, был временно закрыт вестибюль станции «Рижская» Большой кольцевой линии. Дептранс предупредил о локальных задержках наземного транспорта из-за погоды и оперативных изменениях некоторых маршрутов. На видео также попала вода, льющаяся с потолка на станции «Технопарк». Вода стекала по стенам даже движущегося поезда метро в том же районе.

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Движение транспорта было полностью перекрыто на Дмитровском шоссе в районе метро «Верхние Лихоборы», аэроэкспрессы прекратили движение до аэропорта Шереметьево из-за сбоя, но позднее возобновили движение. Приостановила работу канатная дорога на ВДНХ. Из-за подтопления Открытого шоссе в районе Метрогородок задерживались трамваи, около десяти составов выстроились в пробку.

На Автозаводской улице, по данным Shot, пришлось спасать двух людей из затопленных авто. В ЖК «Талисман» вода лилась прямо на автомобили на подземной парковке.

На видео также попал удар молнии в дом рядом с Останкинской телебашней. По предварительным данным, обошлось без последствий. Среди прочего, гроза привела к подтоплению курилки в Госдуме, курильщикам приходится стоять на небольшом, не затронутом лужей участке у входа.

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Сильно затопило также улицы в районе Патриаршего пруда, двор дома на проспекте Мира, где машины, как утверждается, почти полностью ушли под воду. В жилищном комплексе застройщика ПИК после мощных дождей улицы и парковки превратились в реки — так, ливни затопили округу ЖК «Дмитровский парк» на улице Лобненской. В ловушке оказались личные автомобили жильцов и каршеринг — в ролике видно, как они погрузились в воду по самые дверные ручки.

На одной из парковок жители даже построили небольшую «плотину» для ее защиты от потопа.

Причину ливней объяснили в Гидрометцентре

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что причиной сильных дождей стала «взрывная конвекция». Давление в центре европейской России почти не меняется, но при этом происходят взрывные конвективные процессы из-за сильной жары. Это и приводит к грозам.

Эксперт отметил, что «пятнистость взрывной конвекции» прогнозируется в ближайшие дни, местами ожидается много осадков и штормовые предупреждения. Сильный ливень ожидается до конца суток, возможна гроза и крупный град.

Также Гидрометцентр до 16 июля объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в столице и в Московской области.