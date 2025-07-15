В ЖК застройщика ПИК машины ушли под воду

В ЖК «Дмитровский парк» ливневыми водами затопило машины жильцов

В жилищном комплексе застройщика ПИК после мощных дождей улицы и парковки превратились в реки. Кадрами с места происшествия делится Telegram-канал «Новости Москвы».

Тропические ливни, обрушившиеся на столицу, затопили округу ЖК «Дмитровский парк» на улице Лобненской. В ловушке оказались личные автомобили жильцов и каршеринг — в ролике видно, как они погрузились в воду по самые дверные ручки.

Череда ливней накрыла Москву в субботу, 12 июля. Грозы, шквалы ветра и град наблюдали как в самой столице, так и жители Подмосковья. Повалило немало деревьев, столичные дороги превратились в стремительные водные потоки. Во время ненастья молния ударила в Останкинскую башню. Штормовая погода сохранилась и в начале недели. По прогнозам синоптиков, дожди сойдут на нет к пятнице, 18 июля. До этого времени столбики термометров не поднимутся выше 25 градусов тепла.