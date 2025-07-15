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11:52, 15 июля 2025Экономика

Назван срок окончания дождей в Москве

Синоптик Тишковец: Дожди в Москве закончатся 18 июля
Александра Качан (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

После аномально жаркой погоды в Москву пришло похолодание и новая порция осадков. О том, когда стоит ожидать окончания дождей, жителям столицы рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец, передает «360».

Согласно прогнозам, вторник, 15 июля, станет самым дождливым днем на текущей неделе. Осадки продолжатся до четверга, 17 июля. Температура в этот период не будет превышать 25 градусов тепла. Солнечная и сухая погода вернется в Москву не раньше пятницы, 18 июля.

Ранее сообщалось, что южные регионы европейской части России на этой неделе ожидает 40-градусная жара. Такую отметку покажут термометры в Северной Осетии, Ингушетии и Чечне.

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