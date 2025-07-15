Москвичам пообещали жару и ливень

МЧС: В столице ожидается плюс 30 и ливень

Жителям столицы во вторник, 15 июля, пообещали жару с ливнем. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Москве в Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем в столице местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха плюс 28-30 градусов Цельсия.

Жара будет сопровождаться ливнями. В период с 10 часов 15 июля с сохранением до 00 часов 16 июля местами по Москве будет идти сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, крупный град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 18-23 метра в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в течение вторника синоптическая ситуация в столице обусловится фронтом окклюзии. В городе ожидаются мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на квадратный метр.