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12:23, 15 июля 2025Экономика

Москвичам пообещали жару и ливень

МЧС: В столице ожидается плюс 30 и ливень
Мария Черкасова

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Жителям столицы во вторник, 15 июля, пообещали жару с ливнем. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Москве в Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем в столице местами ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха плюс 28-30 градусов Цельсия.

Жара будет сопровождаться ливнями. В период с 10 часов 15 июля с сохранением до 00 часов 16 июля местами по Москве будет идти сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, крупный град. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 18-23 метра в секунду.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в течение вторника синоптическая ситуация в столице обусловится фронтом окклюзии. В городе ожидаются мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на квадратный метр.

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