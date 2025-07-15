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08:35, 15 июля 2025Экономика

Синоптик рассказал о ливнях с грозами во вторник в Москве

Синоптик Тишковец: Во вторник в Москве ожидаются ливни с грозами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ливни с грозами, а также температура воздуха до плюс 27 градусов пронозируются в Москве во вторник, 15 июля. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация обусловится фронтом окклюзии. Снова облачно с прояснениями, пройдут мощные ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождевой воды на метр квадратный», — отметил он.

По словам синоптика, температура воздуха после вчерашних душных плюс 30 сегодня понизится до более комфортных плюс 24 - плюс 27 градусов. Синоптик также отметил, что атмосферное давление будет падать и составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ранее синоптик Роман Вильфанд рассказал, что дожди с сильным ветром ожидаются в начале недели в Северо-Западном, Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Сибирь уже накрыли «нескончаемые дожди», заявил синоптик.

До этого Вильфанд предупредил жителей юга европейской части России о 42-градусной жаре

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