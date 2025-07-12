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18:56, 12 июля 2025Экономика

Молния ударила в Останкинскую башню в Москве и попала на видео

Молния попала в Останкинскую башню в Москве во время ливня
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

После недели жары Москву и Подмосковье накрыли мощные ливни с градом и шквалистым ветром. Во время непогоды молния ударила в Останкинскую башню. Кадры произошедшего публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Известно, что Останкинская телебашня является самым высоким молниеотводом российской столицы.

Из-за высоты башни — 540 метров — напряженность электрического поля в ее районе гораздо выше, чем в окружающей атмосфере. «Более 85 процентов молний исходят не из атмосферы в башню, а из башни в атмосферу. Источник молний в облака — антенная часть башни. Высота телебашни способствует иным процессам молниеобразования, чем у наземных сооружений. С обычными жилыми домами такого не происходит», — говорится на официальном сайте Останкинской башни. Там же уточняется, что удары молнии в башню возможны по всей ее высоте. Для строительных конструкций башни удары молнии не представляют большой опасности, так как она имеет мощную систему молниезащиты.

Ранее сообщалось, что ураган в Москве сорвал крышу с медицинского комплекса, которая едва не улетела во время непогоды.

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