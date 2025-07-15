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13:56, 15 июля 2025Экономика

В Госдуме затопило курилку

В Госдуме затопило курилку из-за дождя
Мария Черкасова

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Госдуме из-за мощных ливней затопило курилку, которая пристроена к первому этажу старого здания у метро «Охотный ряд», передает корреспондент РБК.

Большая часть места, выделенного для курения, оказалась под водой, стоять можно только на небольшой ее части, отметил корреспондент.

Во вторник, 15 июля, Москву накрыла гроза и сильные дожди. Некоторые улицы затопило, в отдельных районах столицы выпала месячная норма осадков.

Ранее синоптики Росгидромета предупредили, что дожди в столице будут идти до конца суток 15 июля. Кроме того, прогнозируется жаркая погода с пиковой температурой до плюс 28-30 градусов.

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