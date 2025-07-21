«Достал сап, глубины хватает». На Москву и область снова обрушился тропический ливень. Затапливает дороги и подземные переходы

В Москве затопило дороги и подземные переходы из-за сильного ливня

В понедельник, 21 июля, Москва оказалась под ударом непогоды. На столицу обрушился сильнейший ливень с грозой и порывистым ветром до 15 метров в секунду. Дождь затопил дороги, подземные переходы, усложнил работу транспорта и затопил машины. А некоторые горожане пересели на плавучие средства.

Ситуация на дорогах столицы остается сложной

Улицы Москвы превратились в «реки» из-за массового затопления. Коммунальные службы ГУП «Мосводосток» круглосуточно очищают канализацию и откачивают воду с дорог, подземных переходов и дворов. Однако из-за объема работ своевременно справиться с последствиями непогоды удается не везде. Особенно пострадали Дмитровское шоссе и Шмитовский проезд, пишет Baza. В районе последнего под мостом застряла машина скорой помощи. Под водой утонули все четыре колеса реанимобиля.

Тем временем подземный переход станции МЦД «Павшино» закрыли. Уровень воды был настолько высок, что проход превратился в мини-канал, отметил канал «Осторожно, новости». Протечки фиксировали и на станциях МЦД. Так, в вестибюле станции «Сколково» вода буквально капала с потолка. Кроме того, утром наблюдались задержки на оранжевой ветке метро между «Октябрьской» и «Беляево».

В жилом комплексе «Гусарская Баллада» пешеходы, чтобы преодолеть большую лужу, лезли по забору. В соцсетях шутили, что горожане почувствовали себя участниками «Форта Боярда». В другом видеоролике москвич передвигался по московским улицам на сап-борде. «Я поплыл. На парковку. Парковка перекрыта. Вот, достал сап, решил поплыть. Глубины хватает. Все хорошо», — поделился впечатлениями житель столицы.

Жителям Западного округа в ЖК «Мякинино Парк» пришлось целиком отказаться от выезда — огромная лужа образовалась во дворе, препятствуя движению автомобилей и транспорта. Как передает «Осторожно, Москва», жители не могут добраться даже до больницы. А в Люблино из-за последствий непогоды закрыли улицу. Уточняется, что на улице Тихой образовался провал дороги. Из-за ЧП полностью перекрыли движение транспорта, на месте работают городские службы.

В Подмосковье обрушился мост

Наро-Фоминский район пережил разрушение инфраструктуры, вследствие чего около 100 человек оказались временно изолированы. Бетонный мост через ручей реки Исьмы был размыт из-за сильных дождей, уничтожив единственное транспортное сообщение. Дорога разделяет деревню Алексино, а также СНТ «Исьма» и «Верейское» от деревни Симбухово. Альтернативного маршрута нет.

У деревени Алексино Наро-Фоминского округа из-за дождя размыло участок дороги через ручей реки Исьмы. Из-за обильных осадков ширина ручья с 1 метра увеличилась до 5 метров пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Власти оперативно демонтировали обрушившуюся часть, установили временную переправу. Коммунальщики планируют уложить дренажные трубы и засыпать щебень, передает агентство «Москва». Восстановительные работы планируют завершить в течение двух суток.

Аэропорты Москвы работают, часть рейсов была отменена

Несмотря на ливень и угрозу грозовых шквалов, московские аэропорты — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский — сохраняют работу в штатном режиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на воздушные гавани. В Домодедово, в частности, отметили, что являются всепогодным аэропортом благодаря современной дренажной системе и подготовке.

Тем не менее график некоторых рейсов оказался изменен, часть рейсов отменили из-за введения плана «Ковер» ночью. Это осложнило ситуацию в аэропортах.

В Москве выпала месячная норма осадков, но дожди не собираются заканчиваться

Норма осадков за июль, которая составляет 85 миллиметров, выпала в отдельных районах Москвы, передает столичный комплекс горхозяйства. В Зеленограде выпал впечатляющий 91 миллиметр, в Митино — 71 миллиметр осадков, на севере столицы — до 47 миллиметров, а на востоке — около 50 миллиметров. При этом ливень продлится до конца дня. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

Всего на Москву обрушилось 50 литров дождя на квадратный метр, добавил метеоролог Евгений Тишковец из «Фобоса». «Сильнейшие ливни прошли на северо-западе столицы: в Митино — 71,2 миллиметра, в Зеленограде — 91,6 миллиметра, что больше месячной нормы, а это почти столитровая бочка воды на квадратный метр» — прокомментировал синоптик.

Подмосковные города тоже пострадали: в Коломне выпало 66 миллиметров, в Новом Иерусалиме — 48 миллиметров, причем это почти в два раза больше нормального значения для июля для этих регионов.

Синоптики отмечают, что прогноз на ближайшую неделю остается неутешительным: дожди продолжатся. «Не будет ни дня без дождя», — сказал Тишковец. Ночью ожидается от плюс 13 до плюс 18 градусов, дневная температура составит от плюс 20 до 25 градусов. Только в предстоящую пятницу синоптики обещают потепление до плюс 26 и временное прекращение осадков.