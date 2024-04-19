Названы самые популярные среди россиян меры по защите жилья от пожара

ФОМ: 34 % россиян не заботятся о защите жилья от пожара

Треть россиян призналась, что не заботятся о пожарной безопасности в доме. Какие меры по защите жилья от пожара популярны среди населения, выяснил Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Результаты опроса приводит «Газета.Ru».

Какие-либо меры по защите квартиры от возгораний принимают 64 процента респондентов. Чаще всего они профилактически проверяют исправность электрооборудования — это делают 19 процентов россиян. Своевременно выключают газ и электроприборы 14 процентов участников опроса. Общую бдительность и осторожность при работе с бытовой техникой и гаджетами проявляют 12 процентов опрошенных. У каждого десятого дома имеется огнетушитель. Пожарная сигнализация, датчики оповещения и дыма наличествуют у 8 процентов респондентов.

Применены ли при строительстве дома негорючие материалы, осведомлен лишь 1 процент россиян. Закупкой стройматериалов при этом занимаются 67 процентов опрошенных. О токсичности полимеров знают 93 процента респондентов, но тем не менее продолжают их использовать.

Такая беспечность в вопросе пожарной безопасности объясняется статистикой. 84 процента опрошенных никогда не сталкивались с возгоранием в квартире.

Опрос «Росгосстраха» ранее показал, что самым главным бытовым страхом россиян является возникновение пожара (69 процентов). Прорыва канализации боятся 55 процентов респондентов, взрыва газа — 42 процента. Одним из главных источников опасений также считается проникновение в дом посторонних — этого боится 41 процент опрошенных.