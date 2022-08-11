Россияне назвали свои главные бытовые страхи

«Росгосстрах»: в быту россияне больше всего боятся возникновения пожара

Одним из своих главных бытовых страхов россияне назвали возникновение пожара. Об этом говорится в исследовании компании «Росгосстрах», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

В опросе компании приняли участие 1,2 тысячи респондентов старше 18 лет из всех федеральных округов страны. О страхе возгорания рассказали 69 процентов опрошенных. Прорыва канализации боятся 55 процентов респондентов, взрыва газа — 42 процента. Одним из главных страхов также считается проникновение в дом посторонних — этого боятся 41 процент опрошенных.

Что касается бытовых привычек россиян, то 80 процентов респондентов, уходя из дома, проверяют, выключены ли электроприборы. 78 процентов опрошенных контролируют, выключили ли они свет, а 61 процент — воду.

«Как показало наше исследование, большинство жильцов многоквартирных домов беспокоятся о том, чтобы в их отсутствие ничего не произошло и перепроверяют при выходе из квартиры состояние бытовых приборов. Тем не менее, мы видим, что каждый девятый не задумывается о том, чтобы даже перекрыть воду, уезжая надолго», — объяснили в компании.

Ранее интернет-магазин «ВсеИнструменты.ру» назвал главные страхи россиян при ремонте квартиры. Сильнее всего их пугают стоимость материалов и риск столкнуться с недобросовестными рабочими. При этом тревога от мыслей о предстоящем ремонте более характерна для мужчин, чем для женщин.