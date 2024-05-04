Арестованный в США россиянин признал вину. Александру Виннику грозило до 200 лет тюрьмы. В чем его обвиняют?

Адвокат Бух: арестованный в США россиянин Винник признал вину в рамках сделки

Арестованный в США россиянин Александр Винник признал вину в рамках сделки с прокуратурой. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух.

Сегодня была заключена сделка о признании вины. Она стала результатом очень продолжительных, затянувшихся на несколько лет переговоров с прокурорами с одобрения судьи Аркадий Бух адвокат

По словам юриста, защита уверена, что приговор россиянину будет меньше десяти лет лишения свободы. Сделка может сократить потенциальный приговор до «однозначной величины», добавил защитник.

Как утверждает адвокат, 200 лет тюрьмы грозило Виннику в случае признания его виновным по всем пунктам

Бух подчеркнул, что решение примет судья, однако адвокаты чувствуют, что это отличный результат. Он добавил, что ожидает вынесения приговора своему клиенту через несколько месяцев.

Винника хотели включить в сделку по обмену между Россией и США

В мае прошлого года стало известно, что адвокаты Винника настаивают на включении его в сделку по обмену заключенными между Россией и Соединенными Штатами, переговоры по этому вопросу продолжаются.

Многочисленные лица, знакомые с деталями данных переговоров, сообщили стороне защиты, что считают важным, чтобы господин Винник и его юристы публично выступали за его включение в возможную сделку по обмену, чтобы максимизировать его шансы Материалы окружного суда Калифорнии

Кроме того, защита россиянина подала ходатайство об отмене постановления, запрещающего Виннику публично обсуждать его дело, и настаивала на том, чтобы осужденный мог публично высказываться за включение в обменные списки.

Адвокат Дэвид Ризк оценил вероятность рассмотрения его подзащитного в качестве кандидата на следующий обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул, что допускает подобный сценарий.

Обвиняемый россиянин жаловался на проблемы со здоровьем в тюрьме

В декабре 2022 года Винник рассказал, что у него появились проблемы со здоровьем после питания в американской тюрьме. Он подчеркнул, что предлагаемую пищу «просто невозможно выдержать человеку».

Так что я за время, что здесь провел, стал хуже видеть, у меня начал болеть желудок Александр Винник осужденный в США россиянин

Он также пожаловался на частые головные боли. По его словам, в тюрьме отсутствует бесплатный доступ к лекарственным препаратам, поэтому заключенные приобретают их сами.

Год спустя Винник отравился пищей в СИЗО «Санта-Рита». Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников 7 декабря сообщил, что ему не оказали необходимую помощь.

Винник после приема тюремной пищи — фасоли и рыбы, почувствовал симптомы тяжелого отравления, в том числе и обезвоживания Иван Мельников вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека

Как уточнил правозащитник, причина отравления до сих пор не установлена, заключенный плохо себя чувствует и к тому же страдает рядом хронических заболеваний.

Он также напомнил, что американская сторона нарушает законодательство США, так как держит обвиняемого в СИЗО уже полтора года вместо установленного крайнего срока в 10 месяцев.

Мельник добавил, что с учетом его состояния здоровья, а также того, что он обвиняется в преступлении экономического характера, его следовало бы перевести из СИЗО под домашний арест.

17 декабря 2022 года стало известно о просьбе Винника об освобождении под залог. Тогда он якобы заявил, что вправе рассчитывать на это, поскольку американское правительство не выполнило свои обязательства по предоставлению доказательств.

Однако россиянин опроверг эту информацию. Он рассказал, что по этому вопросу ни к кому не обращался, добавив, что у него нет достаточного количества денег для оплаты залога.

В чем обвиняют Винника, и как он попал в США?

Александр Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, когда проводил отпуск на севере Греции. ФБР заявило, что Винник — один из лидеров преступной организации, которая с 2010-2011 годов через BTC-E отмыла более четырех миллиардов долларов. Сам россиянин вину отрицал и заявилял, что лишь консультировал биржу.

В марте и апреле 2018-го арестованный обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. 24 января 2020 года Винника экстрадировали во Францию, где его также подозревают в краже личных данных и вымогательстве.

Гособвинитель попросил посадить россиянина на 10 лет, но суд в Париже в итоге дал россиянину 5 лет тюрьмы. После оглашения приговора американские представители подали запрос на экстрадицию Винника в США, где против него уже заведено подобное обвинение и наложен крупный штраф.

4 августа 2022 года суд принял решение о о передаче его дела в греческую юрисдикцию. Его французский адвокат заявил, что после передачи дела США могут надавить на греческие власти, чтобы одобрить его экстрадицию в Штаты.

5 августа Греция экстрадировала в США россиянина, который был осужден за незаконные операции в сфере криптовалют. Он был вывезен в Бостон на частном самолете и затем перевезен в Сан-Франциско. По словам его родственников, «все произошло и было обставлено как похищение».

На следующий день Винник впервые предстал перед американским судом. В посольстве России пообещали, что дипмиссия окажет ему необходимую консульско-правовую помощь.

9 августа Соединенные Штаты отказали экстрадированному россиянину в освобождении под залог из тюрьмы.

