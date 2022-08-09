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Дипломаты рассказали о попытках созвониться с россиянином Винником

Посольство России: дипломаты добиваются телефонного разговора с судимым в США Винником

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Российские дипломаты добиваются телефонного разговора с соотечественником Александром Винником, которого судят в США после экстрадиции из Греции. О попытках созвониться с россиянином рассказали в посольстве РФ в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

Представитель посольства подчеркнул, что дипмиссия окажет Виннику необходимую консульско-правовую помощь. По информации американских властей, россиянин содержится в тюрьме Санта-Рита в штате Калифорния. Суд над ним проходит в Сан-Франциско.

Александр Винник был вывезен из Греции в Бостон на частном самолете и затем перевезен в Сан-Франциско, где ему грозит до 50 лет тюрьмы. По словам его родственников, «все произошло и было обставлено как похищение». В США он предстал перед судом.

Винника арестовали летом 2017 года, три года спустя его экстрадировали во Францию, где он стал подозреваемым в краже личных данных и вымогательстве. Гособвинитель попросил посадить россиянина на 10 лет, но суд в Париже в итоге дал россиянину 5 лет тюрьмы. После оглашения приговора американские представители подали запрос на экстрадицию Винника в США, где против него уже заведено подобное обвинение и наложен крупный штраф.

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Марина Совина
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