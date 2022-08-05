Россиянин Винник вывезен из Греции в США

Греция экстрадировала россиянина Винника в США, где ему грозит до 50 лет тюрьмы

Греция экстрадировала в США россиянина Александра Винника, который был осужден за незаконные операции в сфере криптовалют. Он был вывезен в Бостон на частном самолете и затем перевезен в Сан-Франциско, где ему грозит до 50 лет тюрьмы. Об этом заявила семья Винника, сообщает РИА Новости.

«Из Бостона Александру дали позвонить домой. Все произошло и было обставлено как похищение»,— сообщили члены его семьи.

4 августа французский адвокат осужденного заявил о возможности быстрой экстрадиции Винника после решения парижского суда о передаче его дела в греческую юрисдикцию. «Из Греции, вероятно, Винника в очень скором времени экстрадируют в США, в Калифорнию, в Сан-Франциско», — заявил адвокат.

Винника арестовали летом 2017 года, три года спустя его экстрадировали во Францию, где он стал подозреваемым в краже личных данных и вымогательстве. Прокуратура страны в ходе судебных разбирательств охарактеризовала Винника как «очень умного и способного пирата» и «дирижера оркестра», который координировал преступную деятельность. Гособвинитель попросил посадить россиянина на 10 лет, но суд в Париже в итоге дал россиянину 5 лет тюрьмы.