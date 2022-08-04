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Греция экстрадирует россиянина Винника в США

Адвокат Винника заявил, что Греция может экстрадировать россиянина в США
Александр Винник

Александр Винник. Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Греция может экстрадировать в США россиянина Александра Винника, известного по преступлениям в сфере криптовалют. Об этом сообщил его французский адвокат Фредерик Бело после оглашения приговора парижского суда о передаче дела Винника в греческую юрисдикцию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Из Греции, вероятно, Винника в очень скором времени экстрадируют в США, в Калифорнию, в Сан-Франциско», — заявил адвокат. В США Виннику может грозить до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

Винника арестовали летом 2017 года, три года спустя его экстрадировали во Францию, где он стал подозреваемым в краже личных данных и вымогательстве. Прокуратура страны в ходе судебных разбирательств охарактеризовала Винника как «очень умного и способного пирата» и «дирижера оркестра», который координировал преступную деятельность. Гособвинитель попросил посадить россиянина на 10 лет, но суд в Париже в итоге дал россиянину 5 лет тюрьмы.

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Виктория Кондратьева
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