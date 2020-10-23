Во Франции захотели посадить «криптовалютного короля» Винника на 10 лет

Прокурор в Париже попросила посадить «криптовалютного короля» Александра Винника на 10 лет. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Кроме тюремного заключения, сторона обвинения хочет назначить россиянину 750 тысяч евро штрафа. Прокуратура считает Винника «очень умным и способным пиратом» и «дирижером оркестра», который координировал преступную деятельность.

Ранее Новая Зеландия арестовала средства компании Винника суммой более 90 миллионов долларов США. Утверждалось, что она способствовала легализации доходов, полученных в результате преступлений, включая киберпреступления, кражи и наркобизнес.

Александр Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, когда проводил отпуск на севере Греции. Затем сообщалось о намерении экстрадировать Винника в Штаты, где ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. В марте и апреле 2018-го арестованный обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. 24 января 2020 года Винника экстрадировали во Францию, где его также подозревают в краже личных данных и вымогательстве.

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