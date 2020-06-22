Новая Зеландия арестовала 90 миллионов долларов «криптовалютного короля» Винника

Новая Зеландия арестовала средства компании «криптовалютного короля», россиянина Александра Винника суммой более 90 миллионов долларов США. Об этом сообщает Associated Press.

Известно, что полиция совместно с Налоговой службой Соединенных Штатов изъяла преступно полученные активы компании Винника Canton Business Corporation на сумму 140 миллионов новозеландских долларов. Также сообщается, что после окончания преследования новозеландская полиция планирует обратиться в Верховный суд для окончательной конфискации данных средств.

По данным правоохранителей, Canton Business Corporation связана с подконтрольной ему платежной системой BTC-e, которая обменивала криптовалюты на доллары, рубли и евро. Утверждается, что биржа способствовала легализации доходов, полученных в результате преступлений, включая киберпреступления, кражи и наркобизнес.

Материалы по теме Крах империи Как россиянин отмывал миллиарды долларов и помогал наркобаронам в Tor

Винник был арестован 25 июля 2017 года по запросу США, когда проводил отпуск на севере Греции. Затем сообщалось о намерении экстрадировать Винника в Штаты, где ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. В марте и апреле 2018-го арестованный обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере. 24 января 2020 года Винника экстрадировали во Францию, где его также подозревают в краже личных данных и вымогательстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru