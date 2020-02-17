Экстрадированного во Францию россиянина Винника оставили под стражей

Апелляционный суд Парижа оставил под стражей россиянина Александра Винника, отклонив апелляцию защиты. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание суда по рассмотрению апелляции прошло в понедельник, 17 февраля. Судья постановил, что Винник должен оставаться под стражей, в конце января, после чего адвокаты россиянина подали протест на это решение.

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Винника, арестованного в Греции по запросу США, экстрадировали во Францию 24 января. Он был арестован 25 июля 2017 года. В октябре местный суд постановил выдать подозреваемого США, однако это решение было обжаловано. 13 октября сообщалось, что Верховный суд Греции оставил в силе решение нижестоящей инстанции об экстрадиции Винника в США, где ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. В марте и апреле 2018-го арестованный обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

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