Стало известно о пытках над арестованным в Греции россиянином

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, рассказал о пытках и психологическом давлении. Об этом стало известно из греческой газеты Ta Nea, опубликовавшей письмо россиянина.

По словам Винника, его хотят убить «из-за ноу-хау» в сфере криптовалюты, из-за технологических способностей и знаний. Арестованный рассказал, что ему даже не позволяют дышать свежим воздухом: в последний раз ему позволили выйти на улицу в канун Нового года, 31 декабря.

«Я не знаю, увижу ли я когда-нибудь снова своих детей и жену»,— говорится в письме Винника. Россиянин добавил, что просит о помощи всех, «у кого есть совесть», в том числе правозащитников.

Адвокат Винника Зои Константопулу также сообщила газете, что в течение двух часов охранники не пропускали к нему нотариуса. С ним россиянин должен был подписать доверенность на защиту своих прав. В газете также указано, что «криптовалютный король» Винник уже почти 30 дней держит голодовку.

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Винник был арестован 25 июля 2017 года, когда проводил отпуск на севере Греции. В октябре местный суд постановил выдать подозреваемого США, однако это решение было обжаловано. 13 октября сообщалось, что Верховный суд Греции оставил в силе решение нижестоящей инстанции об экстрадиции Винника в США, где ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф. В марте и апреле 2018-го арестованный обращался в Генпрокуратуру России с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

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