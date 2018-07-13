«Криптовалютного короля» Винника решили выдать Франции вместо России

Греческий суд решил выдать Франции россиянина Александра Винника, которого в США подозревают в отмывании четырех миллиардов долларов на криптовалютной бирже, а в России — в мошенничестве. Об этом сообщил адвокат Тимофей Мусатов, передает РИА Новости.

«Суд в Салониках только что принял решение выдать Александра Винника Франции. Мы сегодня же обжалуем решение суда», — заявил защитник. По словам Мусатова, сегодняшнее решение — политическое. Он добавил, что запрос от России по этому вопросу должен быть рассмотрен судом в течение двух недель.

Французская сторона обвиняет Винника в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группировки. По мнению властей, занимался он этим на территории страны «с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года», а также «в другой период», при том что уже более года находится в греческой тюрьме, отмечает агентство.

Запрос о его выдаче Париж направил две недели назад. Сообщается, что на прошлой неделе суд пытался тайно провести заседание в ускоренном порядке, не ставя в известность ни адвокатов, ни самого россиянина.

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Ранее в июле Россия направила Греции новый запрос о выдаче Винника. В марте и апреле мужчина обращался в Генпрокуратуру с заявлениями о явке с повинной, где признался в хакерских атаках и отмывании денег в особо крупном размере.

В мае стало известно, что мужчину собирались отравить в тюрьме Салоников, прибегнув к помощи криминальных элементов. О покушении узнали в начале года благодаря оперативной информации.

Винник арестован 25 июля 2017 года, когда проводил отпуск на севере Греции. В октябре местный суд постановил выдать подозреваемого США, однако это решение было обжаловано. Затем сообщалось, что Верховный суд Греции оставил в силе вердикт нижестоящей инстанции об экстрадиции Винника в США. Окончательное решение о его судьбе примет министр юстиции Греции. В США россиянину грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

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