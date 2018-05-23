«Криптовалютный король» Винник признался в отмывании денег

Россиянин Александр Винник, подозреваемый в США в отмывании четырех миллиардов долларов на криптовалютной бирже, признался в отмывании денежных средств в крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Явка с повинной поступила в Генпрокуратуру России. В ней говорится, что с 2011 по 2017 годы Винник причинил неустановленной группе российских граждан материальный ущерб в 750 миллионов рублей, сказал собеседник агентства. Кроме того, мужчина сознался в мошенничестве в сфере компьютерной информации в особо крупном размере, имея доступ к бирже btc-e.com.

Материалы по теме Крах империи Как россиянин отмывал миллиарды долларов и помогал наркобаронам в Tor

Документ передан в отдел полиции по Останкинскому району Москвы для принятия процессуального решения.

Информацию о явке с повинной подтвердил греческий адвокат Винника. По его словам, признание может послужить основанием для нового запроса Москвы о выдаче ей российского гражданина.

Винник был арестован 25 июля 2017 года, когда проводил отпуск на севере Греции. В октябре местный суд постановил выдать подозреваемого США, однако это решение было обжаловано. 13 октября сообщалось, что Верховный суд Греции оставил в силе решение нижестоящей инстанции об экстрадиции мужчины в США. Окончательное решение о судьбе россиянина должен принять министр юстиции Греции.

В России Винника обвиняют в мошенничестве на сумму в 667 тысяч рублей. В США же ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!