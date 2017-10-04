Греческий суд постановил выдать США россиянина Винника

Суд в греческом городе Салоники постановил удовлетворить запрос США о выдаче россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании четырех миллиардов долларов. Об этом среду, 4 октября, сообщает агентство Associated Press.

37-летний гражданин России может обжаловать решение суда в течение 24 часов. Ожидается, что защита россиянина сделает это в ближайшее время.

Материалы по теме Крах империи Как россиянин отмывал миллиарды долларов и помогал наркобаронам в Tor

В начале заседания Винник заявил, что эти обвинения не имеют к нему никакого отношения. «Я не являюсь ни владельцем, ни управляющим, ни бухгалтером [сайта ВТС-Е]. Я технический эксперт — независимый технический эксперт. Это один из моих клиентов», — приводит РИА Новости его слова.

В обвинении, представленном американскими властями, не приведены ни доказательства преступлений, ни сами факты их свершения, считают адвокаты россиянина.

В США ему грозит до 55 лет тюрьмы и многомиллионный штраф.

Винник был арестован 25 июля, когда проводил отпуск на севере Греции. В гостиничном номере, где жил россиянин, обнаружили и изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, маршрутизатор, кредитные карты.

В отчете правоохранительных органов говорилось, что россиянин с 2011 года руководил преступной группой, которая через сайт занималась легализацией доходов от преступной деятельности с помощью сервисов обмена цифровых валют. Речь идет о заработках от компьютерных взломов, наркобизнеса, кражи личных данных и налоговых нарушений, которые конвертировались в криптовалюты.

BTC-E — интернет-площадка обмена, на которой ведутся торги между обычными валютами и криптовалютами в реальном времени. Техподдержка доступна на русском и английском языках. По объемам торгов она находится на одном из первых мест в мире.