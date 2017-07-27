Отмывшему 4 миллиарда долларов россиянину и BTC-E предъявили обвинения

В США россиянину Александру Виннику, задержанному в Греции, заочно предъявлено обвинение. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Северного округа штата Калифорния.

Большое жюри этого округа также предъявило обвинение организации, которой он якобы управлял, — криптовалютной бирже BTC-E, основанной в 2011 году. Несмотря на то что BTC-E, одна из крупнейших таких площадок в мире, вела бизнес в США, она не была там должным образом зарегистрирована и не имела программы по борьбе с отмыванием денег.

В общей сложности обвинение сформулировано по 21 пункту.

Американские власти считают, что 37-летний Винник создал международную схему легализации средств, помогая тем самым наркоторговцам, хакерам, налоговым мошенникам.

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Указывается, что он лично управляет на BTC-E многими счетами. Кроме того россиянин — основной бенефициар фиктивной компании Canton Business Corporation, управляющей биржей. Согласно обвинительному заключению, были зафиксированы переводы средств с упомянутых аккаунтов на личные банковские счета Винника.

Также утверждается, что BTC-E разрешила пользователям торговать цифровой валютой — биткоин — с высоким уровнем анонимности: проверка личности не требовалась, транзакции проводились скрытно, источники средств оставались неизвестными. Расследование установило, что BTC-E с 2011 года провела операции с биткоинами на сумму более чем 4 миллиарда долларов.

Кроме того, присяжные считают, что гражданин России получил деньги от взлома биржи цифровых валют Mt.Gox (была создана в 2010 году, больше не существует) и отмыл их через различные онлайн-площадки, включая BTC-E и Tradehill. Последняя базировалась в Калифорнии и больше не работает.

Подразделение Минфина США, которое занимается финансовыми преступлениями, наложило на BTC-E штраф в размере 110 миллионов долларов, а на самого Винника — 12 миллионов.

В среду, 26 июля, стало известно о задержании россиянина в Греции. Он пробудет там под стражей до тех пор, пока не рассмотрят запрос на его экстрадицию в Соединенные Штаты.