Отмывшего 4 миллиарда долларов через криптовалюты россиянина задержали в Греции

В Греции задержан россиянин, разыскиваемый в США по подозрению в организации операции по отмыванию четырех миллиардов долларов с помощью транзакций с биткоинами. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Агентство отмечает, что в среду, 26 июля, было принято решение о содержании мужчины под стражей до тех пор, пока не будет рассмотрен запрос на его экстрадицию в Соединенные Штаты. По греческим законам, срок ареста в данном случае не может превышать два месяца.

Согласно информации на сайте греческой полиции, подозреваемый — 38 летний гражданин России. Его имя не называется.

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Отмечается, что с 2011 года он руководил преступной группой, которая через сайт занималась легализацией доходов от преступной деятельности с помощью сервисов обмена цифровых валют. По словам греческого полицейского, которые приводит Associated Press, речь идет о заработках от компьютерных взломов, наркобизнеса, кражи личных данных и налоговых нарушений, которые конвертировались в криптовалюты,

В США предполагают, что с момента создания платформы и по сегодняшний день было отмыто по меньшей мере четыре миллиарда долларов. Этот сайт, как отмечают в Греции, — один из самых крупных в мире, совершающих киберпреступления.

Мужчину задержали 25 июля на полуострове Халкидики. В гостиничном номере, где жил россиянин, обнаружили и изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, маршрутизатор, кредитные карты. По данным AP, подозреваемый отрицает свою вину.

Посольство России в Греции подтвердило РИА Новости информацию о задержании гражданина РФ. «Решение о мере пресечения принимается сегодня, пока он в статусе задержанного», — уточнили там. «Мы, конечно, находимся в контакте и с греческими властями, и с российским гражданином на предмет обеспечения его законных прав и интересов», — добавили в диппредставительстве.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что имя россиянина — Александр Винник (Alexander Vinnik).