Россиянина задержали в Латвии за запуск беспилотника у здания Минобороны

Гражданин России задержан в Латвии за запуск беспилотного летательного аппарата рядом со зданием Минобороны республики. Об этом сообщается на сайте Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 19 июля, однако военные рассказали о нем только сейчас. Беспилотник у россиянина изъяли и передали Государственной полиции.

В сообщение уточняется, что в начале июля правительство республики одобрило поправки, согласно которым запрещается запускать беспилотные аппараты неподалеку от Минобороны. Законом «Об авиации» предусмотрено, что устройства не должны приближаться ближе, чем на 500 метров к объектам военной инфраструктуры, если эти аппараты не используют сами НВС.

В марте в Варшаве задержали иностранца, запускавшего беспилотный летательный аппарат над зданием президентского дворца Бельведер.