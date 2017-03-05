В Варшаве задержан запускавший дрон над президентским дворцом иностранец

В Варшаве задержали иностранца, запускавшего беспилотник над зданием президентского дворца Бельведер. Об этом в субботу, 4 марта, сообщается на сайте Бюро охраны правительства (BOR) Польши.

Инцидент произошел во второй половине дня 4 марта. «Сотрудники BOR, выполняя задачи по охране объектов, заметили беспилотник, летающий над Бельведером. Сотрудники Бюро охраны правительства установили местонахождение оператора дрона в расположенном рядом парке, а затем задержали его и проверили документы», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что летательный аппарат при помощи дистанционного управления запускал гражданин Латвии, вместе с ним находились две женщины, прибывшие из России.

В BOR также сообщили о составлении протокола для передачи задержанного полиции. Кроме того, о случившемся уведомлено Агентство внутренней безопасности Польши, «которое уже предпринимает дальнейшие надлежащие действия».

О том, задержаны ли россиянки, неизвестно.

В конце декабря 2016-го аналогичный инцидент произошел в Ватикане: полиция Рима задержала двоих израильтян, запускавших дрон над Тибром и площадью Святого Петра. Он также использовали дистанционное управление.