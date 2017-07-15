Заподозренный в убийстве россиянин из базы Интерпола задержан на Украине

Украинские пограничники задержали в аэропорту Херсона россиянина, который находится в международном розыске за убийство. Об этом в субботу, 15 июля, сообщается на сайте Госпогранслужбы страны.

Во время регистрации мужчины на рейс было установлено, что его имя значится в базе данных Интерпола. Злоумышленника передали сотрудникам полиции. О нем также известили украинское бюро международной организации.

Других сведений о задержанном нет.

В начале июня сообщалось, что в аэропорту Киев украинским пограничникам попался в руки россиянин, который находится в розыске по подозрению к причастности к терроризму. В апреле в Борисполе задержали россиянку, включенную в списки Интерпола по той же причине.