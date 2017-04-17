Подозреваемая Интерполом в терроризме россиянка задержана в Киеве

Украинские пограничники задержали в киевском аэропорту Борисполь россиянку, которую Интерпол объявил в международный розыск из-за подозрения в террористической деятельности. Об этом в понедельник, 17 апреля, информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Согласно сообщению, 30-летняя гражданка России прибыла на Украину из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получения статуса беженца. Ее подозревают в совершении преступлений по статье 205 часть 2 УК РФ («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»). Пограничники передали женщину сотрудникам Нацполиции, оповещения отправлены в бюро Интерпола в Киеве и Службу безопасности Украины (СБУ).

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Опубликована также фотография первой страницы паспорта задержанной. В документе указано, что она родилась в 1986 году в Ставропольском крае. На фото женщина изображена в хиджабе.

Днем ранее в Борисполе задержали 40-летнего гражданина России, который прилетел в Киев из Стамбула, передавала пресс-служба Госпогранслужбы Украины. В России его объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве в 2016 году. Задержанного передали «взаимодействующим подразделениям».