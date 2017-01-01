Киев сообщил о задержании разыскиваемого Интерполом россиянина

В международном аэропорту Борисполь задержан гражданин России, который находился в международном розыске. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

35-летний мужчина был задержан во время регистрации на рейс Стамбул — Киев.

«Гражданин Российской Федерации с мая 2014 года разыскивался в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке», — говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Другие подробности не приводятся.

В конце октября 2016 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что некоторые следователи украинского бюро Интерпола за взятки препятствовали отправке в главный офис материалов для объявления в международный розыск ряда лиц.