Украинские пограничники задержали разыскиваемого Интерполом россиянина

Украинские пограничники в аэропорту «Киев» задержали гражданина России, который находится в международном розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности. Об этом информирует телеканал «112 Украина» со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сообщается, что система отслеживания Интерпола сработала во время прохождения 33-летним россиянином паспортного контроля. Предварительно установлено, что мужчина прилетел рейсом из Анкары. По данному факту проинформированы дежурные украинского бюро Интерпола.

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17 апреля пограничники задержали в киевском аэропорту Борисполь россиянку, объявленную в международный розыск из-за подозрения в террористической деятельности. Согласно сообщению, 30-летняя женщина прибыла на Украину из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получения статуса беженца. Была опубликована первая страница паспорта гражданки РФ. В документе указано, что она родилась в 1986 году в Ставропольском крае. На фото женщина изображена в хиджабе.

Днем ранее в Борисполе задержали 40-летнего гражданина России, который прилетел в Киев из Стамбула, передавала пресс-служба Госпогранслужбы Украины. В России его объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве в 2016 году. Задержанного передали «взаимодействующим подразделениям».