Россия
 

Водитель сбившего насмерть столичного пешехода Mersedes задержан в ФРГ

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В Германии полиция задержала россиянина Александра Ломова, разыскиваемого по делу о смертельном ДТП в Москве, передает РЕН ТВ.

Предполагается, что Ломов 13 декабря 2016 года находился за рулем автомобиля Mersedes, принадлежащего Карену Губасараяну. На Баумаской улице машину на большой скорости вынесло на тротуар, по которому шел 27-летний Юрий Карпов. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

По данным телеканала, Ломов бросил машину, стерев свои отпечатки пальцев оставленные в салоне. Однако к 21 декабря личность человека находившегося за рулем мужчины установили и его объявили в розыск.

Отец Ломова заявил следователям, что его сын ни в каком ДТП не участвовал и уже месяц находится за границей.

13 июля в Калужской области мужчина 1985 года рождения за рулем Audi сбил насмерть инспектора ДПС, стоявшего на островке безопасности в форме со световозвращающими элементами. Виновник аварии ехал с нарушением правил дородного движения.

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