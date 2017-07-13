Гаишника задавили на островке безопасности в Калужской области

В Калужской области водитель на Audi насмерть сбил инспектора ДПС. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

ДТП произошло в четверг, 13 июля, около 4:00 мск на 126-м километре автодороги А-130 Москва — Малоярославец — Рославль. Виновник аварии ехал с нарушением требований дорожных знаков и разметки. В момент наезда инспектор находился на островке безопасности, на нем была форма со световозвращающими элементами.

Водитель 1985 года рождения задержан. У него взяли кровь для проведения экспертизы, однако видимых признаков опьянения у мужчины нет.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В октябре 2016 года полицейские со стрельбой задержали на севере Москвы пьяного автолюбителя, протащившего сотрудника правоохранительных органов на капоте несколько десятков метров.