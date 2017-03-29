Опубликовано видео наезда полицейской машины на пешехода в Москве

Автомобиль экипажа ДПС сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на северо-западе Москвы. Телеканал «360» опубликовал запись ДТП с камера наружного видеонаблюдения.

Инцидент произошел в 12:45 по московскому времени 28 марта на улице Свободы. На записи видно, как 18-летняя девушка долго стоит на обочине, дожидаясь сокращения трафика.

Потом она ступила на нерегулируемый пешеходный переход. Водитель легкового автомобиля в крайнем ряду притормозил перед пешеходом, а вот управлявший служебной машиной сотрудник ДПС, следовавший без включенных сирен и маячков, поздно заметил девушку.

От удара девушку отбросило примерно на 10 метров от «зебры».

Пострадавшую доставили в больницу сбившие ее полицейские.

В отношении виновника аварии проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о наказании инспектора.