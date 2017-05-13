Полицейский в Челябинске сбил двух детей на переходе

Сотрудник полиции в Челябинске сбил двух детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного управления МВД России.

ДТП произошло вечером в пятницу, 12 мая. Мальчики 2008 года рождения переходили улицу по регулируемому переходу на зеленый сигнал светофора, когда на них наехал сотрудник полиции на Chevrolet. Дети получили телесные повреждения, их госпитализировали.

«Полицейский незамедлительно оказал доврачебную медицинскую помощь пострадавшим и вызвал скорую помощь. Алкогольного опьянения у сотрудника не выявлено», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится служебная проверка. В случае, если вина полицейского подтвердится, он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством и дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения со службы.

Руководство ГУ МВД России по Челябинской области приняло решение оказать пострадавшим мальчикам всю необходимую помощь.

В конце марта автомобиль экипажа ДПС сбил девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на северо-западе Москвы. Полицейские доставили пострадавшую в больницу.