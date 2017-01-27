Собянин поблагодарил спасшего женщину из тонущей машины в Москве полицейского

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сотрудника полиции, вытащившего женщину из тонущей в реке машины, человеком с большим сердцем. Об этом в пятницу, 27 января, градоначальник написал в своем Twitter.

«Горжусь поступком полицейского Алексея Коняева и автомобилистов, спасших женщину из тонущей машины. Люди с большим сердцем. Спасибо!» — поблагодарил градоначальник.

Ранее в пятницу инспектор ДПС Коняев рассказал о подробностях инцидента. «Надо было спасать человека. Уже не думали, что может случиться», — отметил он, добавив, что никаких травм ни он, ни помогавшие ему автомобилисты не получили.

По информации РЕН ТВ, спасать девушку вместе с полицейским бросился и обычный прохожий Мурат Шомахов. Оба они будут представлены к награде.

Subaru Forester пробил ограждение на Ростовской набережной и упал в Москва-реку в результате ДТП, которое произошло вечером 26 января. Спасший находившуюся за рулем девушку капитан полиции Коняев госпитализирован с общим переохлаждением и отморожением обеих кистей. Упавшую в воду машину позже подняли краном.