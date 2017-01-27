Спасший женщину из тонущего автомобиля инспектор ДПС рассказал о происшествии

Инспектор ДПС Алексей Коняев, который вытащил женщину из вылетевшего в Москва-реку автомобиля, рассказал о подробностях инцидента. Видео встречи Коняева с полицейским руководством, которое пришло к нему в больницу, «Ленте.ру» предоставила пресс-служба столичного главка МВД.

«Надо было спасать человека. Уже не думали, что может случиться. Никаких травм, к счастью, я не получил, чувствую себя удовлетворительно», — признался Коняев.

Вечером 26 января на Ростовской набережной произошло ДТП, в результате которого автомобиль Subaru Forester пробил ограждение и упал в реку. Инспектор ДПС Алексей Коняев, случайно оказавшийся на месте событий со своим экипажем, прыгнул в воду и вытащил женщину-водителя. Пострадавшая вместе с полицейским были доставлены в медицинское учреждение.