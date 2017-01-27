Инспектор ДПС спас девушку из тонущего автомобиля в Москве

В Москве инспектор ДПС спрыгнул в реку, чтобы спасти девушку из тонущей машины. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Вечером 26 января на Ростовской набережной произошло ДТП, в результате которого автомобиль Subaru Forester пробил ограждение и упал в реку. Один из инспекторов прыгнул в воду и вытащил женщину-водителя. Спасенная и полицейский были доставлены в медицинское учреждение.

Как отмечает агентство«Москва», девушку спас капитан полиции Алексей Коняев. Он госпитализирован с общим переохлаждением и отморожением обеих кистей. Мужчина будет представлен к государственной награде.

Ранее в январе во Владивостоке сотрудник Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю Алексей Пузанов спас шестерых детей при пожаре. Проезжая мимо горящего частного детского сада, мужчина услышал крики о помощи. Вместе с воспитательницей он вынес из огня шестерых детей, которым не было двух лет, после чего пограничник вытащил из окна терявшую сознание от дыма женщину.

Пузанова представят к медали «За спасение погибавших».