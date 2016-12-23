В Москве из горящего ангара спасли четырех человек

Ангар загорелся на юго-востоке Москвы. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

Информация о пожаре в районе строения номер 10, корпус 1 на Перовском шоссе поступила в ведомство 23 декабря в 21:40 мск. Позднее был уточнен адрес инцидента — улица Басовская, дом 16, здание находится в промышленной зоне.

Как следует из сообщений на странице МЧС Москвы в Twitter, на данный момент площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров. На месте ЧП работают 25 подразделений — это 88 человек, они стараются не допустить распространение огня.

Ранее в пресс-службе столичного спасательного ведомства «Интерфаксу» рассказали, что площадь возгорания составляет около 300 квадратных метров, а на крыше горящего здания, по предварительным данным, были замечены два человека.

9 декабря стало известно об одном погибшем в результате пожара в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы. Возгорание произошло на Рязанском проспекте. Сообщалось, что пожарным удалось спасти шесть человек. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.